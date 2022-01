Einde van een tijdperk: pauselijke mededeling “bedankt voor de bloemen” verdwijnt

Met Pasen reden elk jaar vanuit Nederland vrachtwagens met tienduizenden tulpen, narcissen, rozen en hyacinten naar Rome. Dertig medewerkers versierden dan op één dag het Sint-Pietersplein. Tijdens de traditionele pauselijke zegen “Urbi et Orbi”, die wereldwijd werd uitgezonden, bedankte de paus hen ook met de in het Nederlands uitgesproken woorden “bedankt voor de bloemen”.

“De sponsors stoppen, het past niet meer in hun marketingbeleid”, zegt Paul Deckers, een bloemist uit Posterholt (Nederlands Limburg), die het project “bloemen voor de paus” leidde. Vooral corona heeft ervoor gezorgd dat heel wat sponsors de eerder toegezegde giften weer hebben ingetrokken, zo verduidelijkt hij aan het Nederlandse nieuwsagentschap ANP. “En dat terwijl we sinds 1986 een wereldplatform hadden voor de Nederlandse sierteelt.”

Het Vaticaan zal het voortaan tijdens de paasvieringen moeten stellen zonder gratis bloemen uit Nederland. Na 35 jaar maken de Nederlandse bloemenkwekers een einde aan de traditie om gratis bloemversieringen te leveren voor het Sint-Pietersplein in Rome. Ook de beroemd geworden uitspraak “bedankt voor de bloemen” van de paus zal dus verdwijnen.

Wil jij toegang tot alle artikels van Het Nieuwsblad? Duik in onze plusartikels en lees er elke maand 3 naar keuze gratis.

Lees meer over of volg

Meer videos

De hel breekt los in Schotland: bewoners bezorgd over gloeiende scheur in de grond