Nestlé gaat cacaoboeren betalen om kinderen naar school te sturen

In de strijd tegen kinderarbeid in de cacaoteelt gaat de Zwitserse voedingsgigant Nestlé een project uitbreiden dat cacaoboeren en hun familie extra geld toekent als ze hun kinderen naar school sturen. Bedoeling is zo de in de cacaoteelt wijdverspreide kinderarbeid minder interessant te maken. Het project loopt nu al in Ivoorkust, en wordt uitgebreid naar Ghana. Tegen 2030 zal het bedrijf hiervoor jaarlijks 1,25 miljard euro uitgeven, maakte het donderdag bekend.

De landbouwgezinnen hebben recht op het geld als ze hun kinderen naar school sturen, betere landbouwtechnieken toepassen of andere inkomstenbronnen zoeken, zoals kippen kweken of andere gewassen telen. Per jaar heeft zo’n gezin dan recht op maximaal, omgerekend, 480 euro, en dat bedrag staat los van de cacao-opbrengst. Na twee jaar wordt dat bedrag gehalveerd. Nestlé maakt zich sterk dat de productieverbeteringen tegen dan al voor extra inkomsten zullen zorgen.

De industrie krijgt al langer het verwijt onvoldoende op te treden tegen de kinderarbeid op cacaoplantages. Onderzoek van de University of Chicago, uit 2020, wees uit dat 45 procent van de landbouwgezinnen die wonen in de cacaostreken van Ivoorkust en Ghana betrokken zijn bij kinderarbeid. De ngo Make Chocolate Fair raamt het aantal minderjarigen op West-Afrikaanse cacaoplantages op 1,5 miljoen.

Nestlé startte het project in 2020 op bij 1.000 Ivoriaanse boeren. Dit jaar moet het 10.000 boeren en hun gezinnen ten goede komen, en in 2024 wordt het ook beschikbaar in Ghana. Ghana en Ivoorkust zijn samen goed voor 65 procent van de wereldwijde cacaoproductie. Tegen 2030 hoopt Nestlé, bekend van onder meer Smarties, KitKat en Galak, al zijn 160.000 cacaoboeren te bereiken.

De premies van Nestlé komen bovenop de subsidies die de regeringen in Ghana en Ivoorkust al toekennen, en de eigen premies van Nestlé voor gecertificeerde cacao. Op termijn wil Nestlé alleen nog cacaoproducten gebruiken die op duurzame en eerlijke wijze zijn geproduceerd. Tegen wanneer dat zal zijn, zegt het bedrijf niet.