Na Zwarte Piet nu ook paard van Sinterklaas onder vuur in Amsterdamse gemeenteraad: “Straks willen ze ook nog zijn baard afknippen”

De Amsterdamse gemeenteraad raakt maar niet uitgepraat over het Sinterklaasfeest. Na Zwarte Piet is nu ook een discussie losgebarsten over het paard van Sinterklaas.

De politieke partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren dienden woensdag een motie in om geen subsidie meer te geven aan evenementen met dieren. Doelwit van die motie was het evenement ‘Jumping Amsterdam’. Maar toen CDA-gemeenteraadslid Diederik Boomsma erop wees dat het Sinterklaasfeest ook “een evenement met een dier is”, en GroenLinks moest erkennen dat ook de goedheilige man bijgevolg geen subsidies meer zou kunnen krijgen, barstte er commotie los in de gemeenteraad. Boomsma was naar eigen zeggen “geschokt” dat het paard van Sinterklaas “volgens GroenLinks dan maar moet verdwijnen”.

GroenLinks leek geschrokken door alle ophef, en benadrukte dat de motie “vooral paardensport betrof, of paarden die als atleten worden beschouwd”. Tot ongenoegen van de Partij van de Dieren, die de bewuste motie al had ondertekend, en geen ruimte zag om het Sinterklaasfeest te vrijwaren. Waarna een verbijsterde burgemeester Halsema moest concluderen dat de twee partijen die de motie hadden ingediend, een verschillende uitleg gaven aan hetzelfde voorstel.

Toen een gemeenteraadslid voorstelde om te doen alsof ze de hele discussie over het paard van Sinterklaas niet hadden gehoord, was het hek helemaal van de dam. Finaal werd het voorstel ingetrokken.

“Straks willen ze ook nog zijn baard afknippen”

Burgemeester Halsema reageerde na afloop verbijsterd. “Totale flauwekul-discussie. Gelukkig is het voorstel al ingetrokken. Zolang ik burgemeester ben, zit de Sint in Amsterdam op een paard.” En ook gemeenteraadslid Boomsma is naar eigen zeggen “helemaal klaar met de linkse neiging om alles te willen verbieden”. “Volslagen krankzinnig wat links Amsterdam hier allemaal wil verbieden en onmogelijk maken: vissen, paardrijden, maneges, en nu willen ze ook nog het paard van Sinterklaas afpakken. Afblijven! Straks willen ze ook nog zijn baard afknippen. Het is volkomen van de zotten.”