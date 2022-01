Cyriel Dessers scoort vier keer tegen Loïs Openda in oefenmatch (en niet in de extra tijd)

De transfer van Cyril Dessers naar Feyenoord is een schot in de roos. De Belg, die wel koos om voor de Nigeriaanse ploeg te spelen, scoorde alle dit seizoen alle competities inbegrepen al negen keer. Daarbij zes keer in de extra tijd.

Donderdag liet hij nog eens van zich spreken in een oefenwedstrijd tegen Vitesse Arnhem: het werd 6-2, met vier goals van Dessers.

Bij de tegenstanders deed Loïs Openda alleen de tweede helft mee. Hij kon niet scoren. De Belg krijgt vrijdag te horen of de tuchtcommissie van de KNVB zijn schorsing van drie duels handhaaft naar aanleiding van zijn rode kaart tegen FC Groningen.