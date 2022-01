Boris Johnson belooft dat rapport over ‘Partygate’ volledig openbaar wordt gemaakt

Het rapport van topambtenaar Sue Gray over de feestjes die tijdens de lockdown in Downing Street zouden hebben plaatsgevonden, zal “volledig” gepubliceerd worden. Dat heeft de Britse eerste minister Boris Johnson beloofd, zo melden Britse media donderdag. Het is evenwel nog niet duidelijk wanneer het rapport wordt uitgebracht.

In de Britse politieke wereld heerst er hoogspanning over het rapport van topambtenaar Sue Gray over ‘Partygate’, een reeks feestjes waarop Britse overheidsmedewerkers mogelijk coronaregels hebben overtreden. Het onderzoek dreigt eerste minister Boris Johnson in nauwe schoentjes te brengen.

Mogelijk wordt het rapport van Gray donderdag nog gepubliceerd, maar daar bestaat nog geen duidelijkheid over. Ook Johnson zegt niet te weten wanneer de publicatie zal plaatsvinden. “We moeten het onafhankelijke onderzoek gewoon zijn gang laten gaan”, zo heeft hij tijdens een bezoek aan Penmaenmawr, in het noorden van Wales, tegenover journalisten gezegd.

De eerste minister ontkent ook dat hij vertragingsmanoeuvres uitvoert om de publicatie van het rapport uit te stellen. Dat is “absoluut niet het geval”, zegt hij aan reporters van onder meer Sky News en ITV. Johnson heeft eerder al duidelijk gemaakt dat hij onmiddellijk na de publicatie van het rapport verantwoording zal afleggen aan het Lagerhuis.