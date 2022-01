Adviseur van partij van Nederlandse premier Mark Rutte stopt na ophef over terroristisch verleden

De Nederlandse Soumaya Sahla stopt als tafelvoorzitter van de adviesgroep terrorisme en radicalisering bij de VVD, de rechtsliberale partij van premier Mark Rutte. Dat heeft de Nederlandse openbare omroep NOS gemeld. Er ontstond ophef nadat de extreemrechtse politicus Geert Wilders had uitgehaald naar de VVD over Sahla’s positie. In het verleden was ze namelijk lid van de Hofstadgroep, een terroristische organisatie, en dat valt volgens Wilders niet te rijmen met haar huidige rol als VVD-adviseur.

Sahla werd veroordeeld voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie en zat hiervoor drie jaar in de gevangenis, van 2005 tot 2008. Ze was aangesloten bij de Hofstadgroep, het vermoede terreurnetwerk rond Mohammed B, de moordenaar van de Nederlandse filmmaker Theo van Gogh.

Vorige week vroeg Wilders zich in de Tweede Kamer af hoe het kon dat een voormalig lid van de Hofstadgroep een adviserende rol had gekregen bij de VVD. Het ontketende een ware mediastorm die in een stroomversnelling raakte toen VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans het niet voor Sahla opnam, maar zei een “ongemakkelijk gevoel” te hebben bij het debat.

Sahla heeft nu besloten om te stoppen als tafelvoorzitter van de adviesgroep terrorisme en radicalisering. Ze blijft wel lid van de VVD. In haar verklaring betuigde ze spijt over haar verleden.

“Ik wil aangesproken kunnen worden op een periode van 16 jaar geleden waar ik niet trots op ben. Het zijn zwarte bladzijden in mijn leven. Ik betreur de keuzes die ik toen heb gemaakt ten diepste en iedereen in mijn omgeving weet dat van me. Die bladzijden heb ik lang geleden omgeslagen. Ik constateer nu dat het goed is deze spijt ook publiekelijk uit te spreken.”