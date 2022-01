2021 was een van beste jaren ooit voor Noors overheidsfonds: 158 miljard euro winst

Het voorbije jaar was, ondanks de coronapandemie en andere mondiale uitdagingen, een van de beste ooit voor het Noorse overheidsfonds, wereldwijd het grootste. De Noorse olie-inkomsten komen terecht in het enorme fonds, dat er in 2021 met 1.580 miljard kroon (goed 158 miljard euro) op vooruit ging, of een rendement van 14,5 procent. Dat maakte de Noorse centrale bank donderdag bekend.

Eind december had het fonds een totale waarde van zomaar even 12.340 miljard kroon, of bijna 2,3 miljoen kroon (230.000 euro) voor elk van de 5,4 miljoen Noren. De gouverneur van de Noorse centrale bank, Øystein Olsen, had het bij de voorstelling over “een redelijk goed jaar”.

Sinds de oprichting van het fonds in de jaren 90 is het rendement van 14,5 procent het op drie na beste. Kijkt men naar de absolute cijfers, dan is dat het op één na hoogste bedrag.

De coronapandemie was “slecht voor de samenleving”, erkende fondsdirecteur Nicolai Tangen. Maar vanuit een puur wiskundig standpunt was de pandemie “positief voor de financiële markten”, en dus ook voor het fonds. Regeringen en centrale banken bleven ook in 2021 geld pompen in maatregelen om de economie te herlanceren.