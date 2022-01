Duizenden vissen sterven door extreme koudegolf in Griekenland

Griekenland wordt deze week geteisterd door een extreme koudegolf waardoor het sneeuwt in het Mediterrane land. De overheid waarschuwt mensen om binnen te blijven, maar ook dieren lijden door de koude temperaturen. In de Griekse stad Igoemenitsa zijn duizenden boerderijvissen in het ondiep water van een lagune gestorven door de thermische schok. “Normaal laten we ze rond deze tijd van het jaar vrij in het meer, maar de vrieskou heeft ons overvallen”, klinkt het. Slecht nieuws voor de kwekers, die de dode vissen met honderden tegelijk uit het water moeten scheppen. Goed nieuws voor de lokale straatkatten die likkebaardend aan de oever staan te wachten op een feestmaal.