Denemarken trekt troepen terug uit Mali na nieuwe eis van junta

De Deense special forces worden teruggetrokken uit het West-Afrikaanse land Mali. Dat is donderdag meegedeeld door Jeppe Kofod, de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Het terughalen van de zowat honderd militairen gebeurt nadat het militaire regime in Mali daar opnieuw om gevraagd had. Volgens Kofod is er sprake van een “vuil politiek spel” van het regime in Bamako.

“De regerende generaals hebben een duidelijke boodschap verstuurd waarin ze herhalen dat Denemarken niet welkom is in Mali. Wij aanvaarden dit niet”, zegt de minister in het Deense parlement. “We hebben besloten om onze soldaten te repatriëren.”

De Deense troepen maken deel uit van de taskforce Takuba, een samenwerking van Europese special forces die het Malinese leger bijstaan in de strijd tegen jihadistische strijders. Mali zegt dat alle landen van die troepenmacht voorafgaande toestemming nodig hebben. Voor Denemarken zou dit niet gebeurd zijn. Daarom had het militaire bewind aan de Deense special forces gevraagd om het land te verlaten.

Kofod blijft erbij dat er wel degelijk sprake was van een “duidelijke uitnodiging” van Mali. “De generaals die de staatsgreep pleegden hebben - in een vuil politiek spel - die uitnodiging weer ingetrokken”, zegt de minister. Dat gebeurde volgens hem omdat de junta “niet van plan is werk te maken van een snelle terugkeer naar de democratie.” Volgens het Deense ministerie van Defensie kan het terughalen van de manschappen en het militair materieel nog enkele weken in beslag namen.

Mali is een van de voornaamste ontvangende landen van Deense ontwikkelingshulp. Tussen 2017 en 2022 was zo ongeveer 122 miljoen euro gewijd aan het land, bedoeld voor decentralisatie en de mensenrechten. Talrijke Deense en Scandinavische ngo’s zijn actief in Mali.