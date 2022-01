Air India na 69 jaar niet langer in staatshanden

De Indiase luchtvaartmaatschappij Air India, die in financiële moeilijkheden verkeert, is na 69 jaar niet langer in handen van de overheid. De maatschappij zit terug onder de vleugels van het conglomeraat Tata Group, dat de maatschappij in 1932 oprichtte.

Beide partijen hadden in oktober een akkoord bereikt over de overname, waaraan een prijskaartje hangt van 180 miljard roepie (omgerekend ruim 2 miljard euro). Voor dat bedrag heeft Tata nu alle aandelen gekregen van Air India en lagekostenmaatschappij Air India Express en 50 procent van Air India SATS Airport Services, dat onder meer vrachtdiensten en grondafhandeling aanbiedt.

Air India werd in 1953 verkocht aan de Indiase overheid. De luchtvaartgroep groeide uit tot de grootste van het land, maar door de hevige concurrentie stapelde het bedrijf vanaf de jaren negentig de verliezen op. Eind augustus vorig jaar was de schuldenberg aangegroeid tot meer dan 615 miljard roepie of 7 miljard euro. Sinds 2009 stak de Indiase regering zowat 13 miljard euro in de maatschappij, die een vloot heeft van ongeveer 120 vliegtuigen.

De nieuwe eigenaar is het grootste conglomeraat van India en in vele markten thuis. Het Tata-concern bezit ook al een meerderheid in de Indiase luchtvaartmaatschappijen Vistara en AirAsia India. Mogelijk wordt een deel van de luchtvaartactiviteiten samengebracht. Daarnaast is Tata ook actief in staal (Tata Steel), in de autosector (Jaguar Land Rover), in voeding (het theemerk Tetley).