12-jarige jongen steekt wijkagent neer aan middelbare school in Peer, ook zijn moeder en broer opgepakt

Een 12-jarige jongen heeft donderdagnamiddag in Peer een wijkagent neergestoken. De jongen werd opgepakt, net als zijn moeder en broer.

De wijkagent stond rond 15.30 uur het verkeer te regelen op de Collegelaan, toen hij meerdere malen in de borst en het been werd gestoken door de 12-jarige, die naar verluidt school loopt op het nabijgelegen Agnetencollege.

De agent werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis van Pelt. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend, maar de man kon nog niet verhoord worden. De tienerjongen werd kort na de feiten opgepakt, net als zijn moeder en zijn oudere broer.

Er is ter plaatse een veiligheidszone ingesteld, het onderzoek naar het incident loopt nog volop. Omdat het slachtoffer een lid van de politiezone Kempenland is, werd het onderzoek na de eerste vaststellingen overgenomen door de politie van Lommel. Ook het parket van Limburg is op de hoogte gebracht.