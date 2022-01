Ook Oostendse Orpea-rusthuis ‘pronkt’ op zwarte lijst: Albert (87) huurt fulltime privézorgkundige in om zorg voor zijn vrouw te garanderen

Oostende

Het Oostendse Orpea-rusthuis James Ensor staat, net als het Antwerpse, op de zwarte lijst van de Vlaamse zorginspectie. Het nieuws raakte bekend na onthullingen over een tekort aan zorg en bewoners die aan hun lot worden overgelaten. Albert Lagae (87) heeft een fulltime zorgkundige in dienst om zijn vrouw Marie-Jeanne (83) te verzorgen, die in het Oostendse Orpea-rustoord verblijft. “Normaal zou dat niet nodig mogen zijn, maar het is een absolute must.”