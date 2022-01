Rederij past vaarroutes aan om niet op potvissen te botsen

Potvissen kunnen tot 20 meter lang worden. Er zouden nog zowat 200 tot 300 exemplaren leven in het gebied ten westen en zuiden van de Peloponnesos en ten zuidwesten van het eiland Kreta. Ze verblijven daar het hele jaar, maar hun voortbestaan wordt er bedreigd. Dat komt onder meer omdat er veel containerschepen en cruiseschepen door het gebied varen.

Volgens vier milieuorganisaties, die het bedrijf hadden gevraagd om anders te gaan varen, is MSC de eerste grote rederij die haar routes wijzigt voor het welzijn van de dieren. Het concern met hoofdkantoor in Genève is wereldwijd actief en heeft een vloot van ongeveer 600 schepen en meer dan 100.000 medewerkers.

MSC benadrukt dat het als een van de wereldleiders in de vrachtscheepvaart “een verantwoordelijkheid” heeft om zich in te zetten voor het behoud en de bescherming van de oceaan en zeefauna.

# Belga context ## Related link(s) [Link naar mededeling MSC]

View full context on [BelgaBox]

(belga)