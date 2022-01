Amerikaanse opperrechter Stephen Breyer kondigt officieel aan dat hij op pensioen gaat, president Biden “zal zwarte vrouw benoemen” als opvolger

De 83-jarige Breyer is momenteel de oudste rechter in het Hooggerechtshof. Hij werd in 1994 benoemd door de Democratische president Bill Clinton. Wanneer Breyer precies een stap opzij zou zetten, is nog niet duidelijk. Hij zou wel blijven zitten tot er een opvolger is aangeduid.

De rechters van het federaal Hooggerechtshof worden benoemd voor het leven, maar kunnen ervoor kiezen met pensioen te gaan of af te treden. De voordracht van een nieuwe rechter moet worden goedgekeurd door de Senaat. Zes van de negen leden van het Hooggerechtshof zijn momenteel van conservatieve signatuur.

Opvolger

De pensionering van Breyer geeft president Biden de gelegenheid om voor het eerst een rechter in het hoogste federale gerechtshof van de VS aan te duiden. Tijdens zijn verkiezingscampagne had Biden beloofd dat hij een zwarte vrouw als rechter in het Hooggerechtshof zou benoemen, en tijdens een persconferentie kondigde hij donderdag aan dat hij die belofte zal inlossen.