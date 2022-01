AA Gent leent Giorg Chakvetadze uit aan Duitse tweedeklasser Hamburg

AA Gent heeft Giorgi Chakvetadze laten vertrekken. De Georgiër wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Hamburg, de nummer vijf van de Duitse tweede klasse.

HSV bedong geen aankoopoptie. Chakvetadze speelde sinds 2017 voor AA Gent en openbaarde zich aanvankelijk als een toptalent. De Georgische international werd de vorige twee seizoenen echter geplaagd door blessures en verdween stilaan naar het achterplan. Dit seizoen was hij wel fit, maar trainer Hein Vanhaezebrouck toonde zich ontevreden over zijn trainingsarbeid. Bij ‘Chak’, die weinig in actie kwam, brak er iets. Hij verloor het vertrouwen en de motivatie. De 22-jarige aanvallende middenvelder wilde speelkansen. Aanvankelijk leek AA Gent niet geneigd hem te laten gaan, omdat er nog steeds hoop heerste dat hij boven water zou komen en straks ten gelde kon gemaakt worden. Nu krijgt Chakvetadze toch wat hij wil: een exit. Hij ligt nog tot 2023 onder contract bij de Buffalo’s. (kvu)