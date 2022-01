Recordjaar voor luxeconcern LVMH, met nettowinst van 12 miljard euro

Het luxeconcern LVMH, met merken zoals Louis Vuitton, Dior, Celine en Moët & Chandon, heeft in 2021 een recordjaar gerealiseerd. De verkoop kwam uit op 64 miljard euro, goed voor een nettowinst van 12 miljard euro. Die resultaten zijn een stuk beter dan voor de coronapandemie. De rendabiliteit lag duidelijk hoger, zo maakte het bedrijf donderdagavond bekend.

Het luxeconcern kijkt dan ook “met vertrouwen” aan tegen 2022 en is volgens zijn topman, miljardair Bernard Arnault, “uitstekend gepositioneerd” om zijn voorsprong nog te vergroten op de wereldwijde luxemarkt.

LVMH zag de verkoop vorig jaar met bijna 20 procent stijgen in vergelijking met 2019. De nettowinst nam met 55 procent toe. De resultaten waren daarmee nog beter dan door analisten verwacht.

LVMH wil zijn aandeelhouders alvast verwennen met een fors hoger dividend van 10 euro per aandeel, tegenover 6 euro per aandeel in 2020.