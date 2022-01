Alex Millan (Cercle Brugge) op weg naar competitieleider Union

Union en Cercle Brugge zijn in verregaande onderhandelingen over de 22-jarige Spanjaard Alex Millan. Cercle Brugge huurt de spits momenteel van Villareal, maar door de komst van Ganvoula hebben ze hem niet meer nodig. Competitieleider Union had nog nood aan een extra spits, en de Brusselaars zouden het huurcontract van Millan, dat tot het einde van het seizoen loopt, overnemen.