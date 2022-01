Zeldzaam schilderij van Botticelli geveild voor 45 miljoen dollar

In New York is donderdag een zeldzaam schilderwerk van de Italiaanse renaissanceschilder Sandro Botticelli voor 45 miljoen dollar geveild (zo’n 40 miljoen euro). Dat meldt veilinghuis Sotheby’s.

Na een biedingsduel van ongeveer zeven minuten, werd het werk, “Christus als man van verdriet” geveild voor een totaalbedrag van 45 miljoen euro. Sotheby’s had de waarde van het schilderij eerder op 40 miljoen geschat. De verkoopprijs komt dus in de buurt, maar ligt toch dubbel zo laag als het recordbedrag dat een Botticelli ooit heeft opbracht. Vorig jaar werd “Portret van een jongeman met medaillon” verkocht voor 92 miljoen dollar.

Volgens experten dateert het werk uit het begin van de zestiende eeuw, op het einde van het leven van Botticelli die in 1510 overleed. In de negentiende eeuw behoorde het schilderij toe aan Adelaide Kemble Sartoris, een bekende Engelse zangeres in die tijd. Hierna bleef het kunstwerk in een tijdlang in familiebezit. Op de laatste veiling in 1963, werd het verkocht voor 10.000 pond.