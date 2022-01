VUB zet medewerker aan de deur na meldingen van grensoverschrijdend gedrag

“De Vrije Universiteit Brussel kreeg in 2020 verschillende meldingen van onder meer grensoverschrijdend van één van haar medewerkers. Deze klachten werden zeer ernstig genomen, want voor dergelijk gedrag is er aan de VUB geen plaats. Na een interne, grondige procedure werd eind 2021 een einde gemaakt aan de tewerkstelling van betrokkene”, klinkt het bij de VUB.

In het belang van de rechten en de privacy van alle betrokkenen en om het helingsproces te laten starten, zal de VUB hierover geen verdere commentaar of details verstrekken over de zaak.