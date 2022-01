Vorig jaar kregen 31 Vlaamse landbouwers toelating om hennep te kweken

U leest het goed. Landbouwers hebben vorig jaar in Vlaanderen 53,72 hectare cannabis geteeld. Met toelating van de federale politie. De plantjes waren dan ook niet voor drugsteelt bedoeld. Wel voor andere toepassingen, zoals isolatie of zelfs dierenvoeding.

Het is eens wat anders dan aardappelen, bieten of graan verbouwen. En ze krijgen er nog eens subsidies voor. Toch is hennep kweken aan strikte regels onderworpen. Zo moet het THC-gehalte onder de 0,2 procent blijven en is de kweek voor menselijke consumptie of medicinale doeleinden streng verboden. “De teelt moet verplicht in volle grond en in openlucht gebeuren. En de federale politie moet op de hoogte worden gebracht”, zegt Nele Vanslembrouck van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Waar dient het dan wel voor, zal u zich afvragen. Voor verschillende doeleinden. Onder meer als isolatie. Omdat het zeer duurzaam is en goedkoop. Of voor dierenvoeding.

Zo werden op de Akzo-Nobelsite in Vilvoorde, De Levis in de volksmond, vorige zomer 1,5 miljoen planten gezaaid. Om onkruid weg te houden van het braakliggend terrein. Maar ook om de oogst te gebruiken als - natuurlijk isolatiemateriaal bij een bouwproject. Maar in tegenstelling tot op andere plaatsen kon er in Vilvoorde niet geoogst worden. Niet omdat gewiekste dealers er mee aan de haal gingen. Door een samenloop van omstandigheden ging de oogst volledig verloren. Op andere plekken groeiden de planten wel en worden ze onder meer gebruikt om koeien te voederen.

Geen typische cannabisgeur

Vorig jaar werd in Vlaanderen 53,72 hectare hennep verbouwd, in 2020 was dat nog 44,63 hectare. Recordjaar was 2018. Toen kregen 40 landbouwers de toelating om alles samen 88,80 hectare te verbouwen.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om het soort hennep dat gebruikt wordt om het roken en de typische cannabisgeur verspreidt, benadrukt Nele Vanslembrouck van het departement Landbouw en Visserij.

Om te vermijden dat mensen tegen beter weten in toch plantjes zouden stelen, wat uiteraard gebeurt, worden borden op de akkers geplaatst waarop wordt uitgelegd dat het niet om de soort hennep gaat die je in hogere sferen brengt.