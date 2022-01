Catalonië zuivert de naam van 700 die als ‘heks’ op brandstapel overleden: vooral weduwes werden vaak vervolgd

Zowel in Spanje, Noorwegen als Schotland wordt gewerkt rond de rehabilitatie van heksen. Vanuit het nieuwe uitgangspunt dat het grotendeels een afrekening met vrouwen was. — © © Bildagentur-online \ UIG

Spanje

West-Europa rekent langzaam maar zeker af met een zeer zwarte periode. In Catalonië heeft het regionale parlement beslist om 700 vrouwen die als heks op de brandstapel terechtkwamen, in ere te herstellen. Een gelijkaardig initiatief loopt in de Spaanse regio Navarra, in Schotland en in Noorwegen. In heel Europa stierven naar schatting tussen de 30.000 en 60.000 mensen na beschuldiging van hekserij. Tachtig procent van hen waren vrouwen.