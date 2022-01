Is jouw kleinste kamertje ook bijzonder? Studente zoekt toiletten met een verhaal

“Ik heb wel al wat reacties gekregen op mijn oproep”, zegt Camille Vanuxem uit Berchem. Voor haar eindwerk maakt de studente Toegepaste Audiovisuele Communicatie aan Thomas More in Mechelen een televisierubriek over bijzondere toiletruimtes. “De opdracht was heel vrij. Veel mensen hebben dan ook best zware onderwerpen gekozen, zoals een reportage over vluchtelingen. Maar ik kijk heel graag naar tv-programma's waar je binnen kijkt bij mensen. Een wc zie je dan niet vaak, terwijl die ook veel kan vertellen over iemand.”

Zonnige postkaartjes

En zo keek Camille al binnen in een toilet dat vol zonnige postkaartjes hangt. “Die vrouw vertelde dat ze een moeilijke jeugd heeft gehad. Toen ze alleen ging wonen, wilde ze een plek waar ze even haar gedachten kon laten afdwalen. Daarom heeft ze haar wc volgehangen met zonnige bestemmingen waar ze dan bij kan wegdromen.”

“Een andere vrouw heeft haar wc vol kruisbeelden gehangen”, zegt Camille. “Ze vertelde dat ze de mensen graag verrast en iets speciaals doet. Nog een voorbeeld is een vrouw die twee paspoppen in haar toilet heeft staan of een wc vol met posters van blote vrouwen.”

De eigenaars van de bijzonderste toiletten laat Camille voor haar eindwerk hun bijzondere verhaal vertellen, gezeten op hun wc.