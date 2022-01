Rusthuisfactuur blijft stabiel, maar stijging is wel in zicht

Het afgelopen jaar is de gemiddelde rusthuisfactuur met nauwelijks 23 euro gestegen. Dat is minder dan de voorgaande jaren. De verwachting is dat de prijs volgend jaar wel weer verder stijgt.

Een gemiddelde rusthuiskamer kost 1.824 euro per maand. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat is zo’n honderd euro meer dan vier jaar geleden, maar nauwelijks een stijging in vergelijking met vorig jaar. Toen was de gemiddelde dagprijs 60,06 euro (1.801 euro per maand), vandaag is dat 60,8 euro (of dus 1.824 per maand). Net zoals de voorbije jaren blijven de commerciële rusthuizen gemiddeld de duurste (65,49 euro) in vergelijking met de rusthuizen van het OCMW (57,15 euro) en vzw’s (58,54 euro).

Subsidies

Het ziet ernaar uit dat de woonzorgcentra zich tijdens de coronacrisis hebben ingehouden om hun prijzen te verhogen. “Het toont ook aan dat de ondersteuning vanuit de overheid vruchten afwerpt”, zegt Jozef Pacolet, expert sociale zekerheid (KU Leuven). “De subsidies zijn omhoog gegaan en tijdens de coronacrisis is er bijvoorbeeld een extra compensatie gekomen. Dat heeft nu effect op de prijs voor de bewoners.”

Dat wil niet zeggen dat de rusthuisfactuur daarmee haar plafond heeft bereikt, integendeel zelfs. “We verwachten dat veel woonzorgcentra hun prijzen nu gaan verhogen door de stijgende inflatie”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat bevestigt ook Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van Vlozo, de koepel van commerciële woonzorgcentra. “Alles wordt duurder voor de rusthuizen, van de wasserij tot de maaltijden”, zegt hij. “Bovendien is de impact van de stijgende energieprijzen enorm. Onze bewoners hebben het graag warm met een temperatuur van 23 of 24 graden, maar dat kost veel geld.”