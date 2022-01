Zwembad met wellness en suites voor 250 euro per dag, maar te weinig personeel voor deftige zorg: hoe Antwerps luxe-rusthuis op zwarte lijst belandde

Een zwembad met wellness, marmeren tegels en suites voor 250 euro per dag. Wij kregen een rondleiding in het Antwerpse woonzorgcentrum Park Lane, en zagen het pronken in al zijn grandeur. En toch staat het als een van de weinige Vlaamse rusthuizen op de zwarte lijst van de inspectie. Uit de verslagen die we konden inkijken, blijkt dat er sinds 2019 aanhoudende klachten zijn over de personeelsbezetting, waardoor bejaarden ’s nachts uit bed gehaald worden om gewassen te worden of hun medicatie niet krijgen.