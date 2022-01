Vijf onaangekondigde inspecties uitgevoerd in rusthuizen van Orpea in Wallonië

Donderdag zijn in Wallonië onaangekondigde inspecties uitgevoerd in vijf rusthuizen van de Franse privégroep Orpea. De inspecties kwamen er naar aanleiding van onthullingen in het boek ‘Les fossoyeurs’, dat misbruik in de vestigingen van deze groep in Frankrijk aan de kaak stelt.

In het boek is er sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten, of dagenlang geen verzorging krijgen. Volgens de journalist, die zich baseert op getuigenissen van onder meer verzorgend personeel, zijn deze misbruiken het gevolg van de zoektocht naar “rendement” door de beursgenoteerde groep. Terwijl de bewoners van de rusthuizen toch veel geld moeten betalen voor hun verblijf. De schrijfster Françoise Dorin stierf enkele jaren geleden aan slecht verzorgde doorligwonden, enkele maanden nadat ze in een rusthuis van de Orpea-groep was terechtgekomen.

“Deze feiten zijn onaanvaardbaar en het is onze verantwoordelijkheid om na te gaan of dit niet in Wallonië gebeurt”, zei de bevoegde minister van Volksgezondheid, Christie Morreale bij de RTBF. Orpea beheert negentien verpleeghuizen in het zuiden van het land. “Ik zal het rapport de komende dagen krijgen, aangezien ik om andere inspecties heb gevraagd”, voegde de minister er aan toe.

Onaangekondigde inspecties kunnen sinds anderhalf jaar in het Waals Gewest, zei de PS-minister. Deze controles – vorig jaar waren dat er 521 in Wallonië – kunnen in het ergste geval leiden tot gerechtelijke procedures of zelfs de sluiting van het etablissement.

Orpea België nam donderdagavond in een persbericht al afstand van de berichtgeving over de wantoestanden in Frankrijk.