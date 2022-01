Thomas Meunier prijkt op verlanglijstje van FC Barcelona

FC Barcelona heeft interesse in Thomas Meunier. Hoewel de prioriteit bij aan nieuwe aanvaller ligt, wil Barça de rechtsback tot het einde van het seizoen huren. Coach Xavi zou in hem een oplossing zien voor de vele tegengoals op stilstaande fasen.

Tot een bod kwam het nog niet, want de Catalaanse club moet eerst een aantal andere dossiers afwachten. Een vertrek van Dembélé of van rechtsachters Dest of Mingueza zouden financieel zuurstof moeten geven.

En dan is er nog een ander probleem voor Barcelona: Dortmund is niet happig om Meunier, die nog 2,5 jaar onder contract ligt, te laten gaan deze winter. Zonder de Rode Duivel schiet er met de jonge Felix Passlack nog maar één fitte rechtsachter over bij de Borussen. Dortmund heeft wel nog een andere rechtsback, Mateu Morey Bauzà, maar die is een volledig seizoen out door een kruisbandblessure.

Ook in een ruildeal met Dest is de Duitse club niet geïnteresseerd. Bovendien hoeft voor Meunier zelf een vertrek niet. De Rode Duivel vindt immers steeds meer zijn draai bij de Duitse club.(vva)