Amerikanen willen neergestorte F-35 koste wat het kost bergen voor de Chinezen het gevechtsvliegtuig vinden

De VS probeert met man en macht een F-35-gevechtsvliegtuig te bergen die in de Zuid-Chinese Zee stortte. Aan boord van het gloednieuwe toestel van 103 miljoen euro een pak geavanceerde technologie en apparatuur die de Amerikanen liever niet in handen van China willen zien terechtkomen. Al zouden de Chinezen wel volop aan het zoeken zijn.

Bij de landing van de F-35 op een vliegdekschip van de Amerikaanse marine liep het maandagnamiddag compleet mis. Zeven soldaten, zes mariniers van het schip en de piloot die zijn schietstoel moest gebruiken, raakten gewond. Het nieuwste paradepaardje in de lucht van het Amerikaanse leger stortte in het water van de Zuid-Chinese Zee. 103 miljoen euro aan geavanceerde technologie en apparatuur verdwenen richting zeebodem.

De Amerikanen hopen nu zeer snel het dure vliegtuig te bergen. Niet omdat het nog zou kunnen dienst doen. Wel omdat de technologie van de F-35 zo nieuw en uniek is dat het zeker niet in vreemde handen mag terechtkomen. China zou er op defensievlak met rasse schreden op vooruitgaan in de lucht als ze het toestel vinden.

Zelfs duikboten ingezet

Daarom zijn velen overtuigd dat China effectief de F-35 aan het zoeken is en het daarvoor zelfs duikboten heeft ingezet. “Ik denk dat China de echte delen van het vliegtuig willen zien, om beter te begrijpen hoe het toestel precies is ingedeeld en om de kwetsbaarheden ervan te vinden”, zegt Bryce Barros, analist China-aangelegenheden en beveiligingsmedewerker bij het Truman Project, aan de BBC.

Race tegen de klok

Voor de VS is de berging dus een race tegen de klok. Enige nadeel. Het bergingsschip van de Amerikanen bevindt zich op een tiental dagen varen van de plaats van het onheil. De Amerikanen hopen dat tegen die tijd het toestel nog niet is gevonden door China. Veel meer tijd hebben de Chinezen wel niet voor hun zoektocht. Op een bepaald ogenblik zal de batterij van de zwarte doos van de F-35 ook volledig leeggelopen zijn en is het bijna onmogelijk om het vliegtuig dan nog te lokaliseren voor wie het niet weet liggen.

Het is niet de eerste keer dat China een Amerikaans toestel in handen wil krijgen. De Chinezen beschikken bijvoorbeeld al over het wrak van een Amerikaanse helikopter die neerstortte bij de operatie om Osama Bin Laden te doden. Chinese hackers hebben in 2007 trouwens al de computers gekraakt van de Amerikaanse straaljagerfabrikant Lockheed Martin om de ontwerpen van de F-35 in handen te krijgen om zo een eigen stealthjager te ontwikkelen. In het verleden toonde de VS trouwens vrij ver te gaan om de geheimen van hun gevechtsjager top secret te houden. Eerder al doken ze tot bijna 6000 meter diep in het water in de Filipijnse Zee om een vliegtuigtoestel te bergen.