Galatasaray wil Sinan Bolat, maar die mag niet weg van AA Gent

Het Turkse Galatasaray heeft zich gemeld bij AA Gent voor Sinan Bolat. De Buffalo’s willen hun doelman enkele dagen voor het einde van de transfermarkt niet meer laten gaan. “Wij hebben met Sinan gepraat. Hij ligt nog onder contract tot eind juni”, is CEO Michel Louwagie duidelijk.

De 33-jarige Bolat hoopt wel op duidelijkheid voor de komende jaren, ook al gezien zijn leeftijd. Hij kreeg echter nog geen contractverlenging voorgesteld, terwijl Galatasaray hem 2,5 seizoenen biedt. Hij hoopt daarom dat Gent of meteen een nieuw contract voorstelt, of hem toch naar Galatasaray laat gaan. Bij de Turkse topclub, pas vijftiende in de Süper Lig, is er uitzicht op speelgelegenheid omdat eerste doelman Muslera nog zeker anderhalve maand out is met een knieblessure. Galatasaray is overigens niet de enige Turkse club bij wie zijn goeie prestaties in het oog sprongen.

AA Gent is zinnens om pas ten vroegste in februari om de tafel te gaan met de eindecontractspelers.

Chakvetadze naar Hamburg

Wie AA Gent wel verlaat, is Giorgi Chakvetadze. De Georgiër wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Hamburg. HSV, vijfde in de tweede Bundesliga, bedong geen aankoopoptie.

Chakvetadze openbaarde zich in 2017 als een groot talent, maar werd de vorige twee seizoenen geplaagd door blessures. Dit seizoen was hij wel fit, maar trainer Hein Vanhaezebrouck toonde zich ontevreden over zijn trainingsarbeid. Chak kreeg weinig speelkansen, verloor het vertrouwen en de motivatie. De 22-jarige aanvallende middenvelder, nog tot 2026 onder contract, mocht aanvankelijk niet weg omdat hij op termijn geld kon opleveren. Maar omdat speelkansen gering zouden blijven, kreeg hij toch zijn exit.(kvu)