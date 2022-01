Amper 12 jaar oud, maar wel wijkagent met mes in de rug gestoken: hoe uitzonderlijk is buitensporig geweld op die leeftijd?

Een jongen van amper twaalf jaar oud heeft donderdag aan het college in Peer een wijkagent met een mes twee keer in de rug gestoken. De politieman raakte ernstig gewond na een discussie met de tiener, zijn 17-jarige broer en hun moeder. Dergelijk buitensporig geweld op zo’n jonge leeftijd is volgens deskundigen hoogst uitzonderlijk. “Wij moeten quasi nooit maatregelen nemen voor een 12-jarige.”