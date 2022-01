Opvallende tactische wissel: Club-coach Schreuder vervangt Noa Lang aan de rust in topper tegen Union

“We moeten meer diepgang creëren. Anders kun je die ploeg niet uit elkaar trekken. Balanta komt erin, in de plaats van Noa lang. We willen hun nummer zes (Nielsen, red.) vastzetten, die is te vrij in de opbouw.” Dat zei Carl Hoefkens, assistent-coach bij Club Brugge aan de rust. Een tactische wissel dus van coach Alfred Schreuder. Die zette Balanta net als Mats Rits niet in de basis, ten voordele van verdediger Matej Mitrovic. Die ging in de fout tegen Cercle (heenwedstrijd) op 6 augustus. Club verspeelde toen twee punten en de Serviër verdween sindsdien naar het achterplan.