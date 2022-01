Zelfs als iemand in je gezin besmet is met het coronavirus, mag je naar school. Tenzij je een niet-gevaccineerde scholier uit het middelbaar bent. Al sinds begin januari maken de ministers van Volksgezondheid onderscheid op basis van vaccinatiestatus bij 12- tot 17-jarigen. Nochtans was er geadviseerd om dat niet te doen – “in GEEN GEVAL”, zegt het rapport.