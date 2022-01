Wanneer je aanvallend niets creëert tegen de ongenaakbare leider, kan je niet winnen. Club Brugge oversteeg de middelmaat niet in eigen huis tijdens het bezoek van Union. En dat blijkt ook uit de punten. Er was één uitzondering: Mignolet die tot drie keer toe de meubelen moest redden. Een puike prestatie dus van de competitieleider, al liet de voorhoede het wel wat afweten in Jan Breydel.