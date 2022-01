REACTIES. Bij Club Brugge loven ze Union, maar kijken ze vooral vooruit: “Gelukkig zijn er nog veel wedstrijden”

Mignolet: “Nog maar onze derde match onder nieuwe coach”

Het zal hem niet vaak overkomen maar Simon Mignolet werd in een thuismatch van Club Brugge uitgeroepen tot Man van de Match. “Dat overkwam me ook al in de heenmatch in Union trouwens”, aldus de doelman van Club. “Die erkenning is leuk maar ik had liever de drie punten gepakt natuurlijk. Pas in de tweede helft kregen we meer controle op de match en konden we ook enkele kansjes creëren. Helaas konden we die niet afwerken. Union is een hele goeie ploeg. Een sterk blok, met twee jongens vooraan die levensgevaarlijk zijn. Mijn reddingen? Ik had vooral het geluk dat Dante (Vanzeir, red.) die bal in het begin van de match niet goed aannam.”

Mignolet wees er ook op dat Club nog moet groeien onder de nieuwe coach. “Dit was nog maar onze derde match onder hem. We moeten verder bouwen en zijn spel beter leren kennen. Zijn plan is duidelijk: meer balbezit hebben en van daaruit kansen creëren en scoren, het is duidelijk dat dat nog beter moet. We hebben nu duidelijk gezien dat Union een heel sterk ploeg is en dat we er rekening mee moeten houden. Er moet niet meer gezegd worden dat ze niet de favoriet zijn. Het is aan hen om op de top te blijven.”

Mechele: “Gelijkspel is de juiste uitslag”

Brandon Mechele was tevreden dat Club de nul hield. “Union is een moeilijke tegenstander, die al veel doelpunten maakte dit seizoen. Als verdediging deden we het heel goed, maar we hebben te weinig kansen gecreëerd. Ja, Nsoki was soms ongelukkig. Maar bij een slechte bal moet hij zijn hoofd niet laten hangen. Hij heeft veel kwaliteiten.”

Aan de rust werd Noa Lang opgeofferd voor Balanta. “Daardoor kregen we meer controle op het middenveld”, zegt Mechele. “We moesten geduldig blijven en de bal rondspelen, maar scoren lukte niet.”

De kloof met Union blijft negen punten. “Het is een gemiste kans, maar een gelijkspel is de juiste uitslag. Gelukkig zijn er nog veel wedstrijden”, besluit Mechele.

De Ketelaere: “Veel trappen gekregen”

Charles De Ketelaere had het niet makkelijk tegen de Union-verdedigers. “Ik heb enkele ware trappen gekregen, vooral tegen de kuit. Union is een stugge ploeg, dat hoort erbij. Je moet gewoon doordoen. Eens we de bal hadden kregen we grip op de wedstrijd, maar door balverliezen gaven we de controle weer weg. De bal in ploeg houden was niet makkelijk. Het is altijd zoeken tegen dit team. Ze staan heel compact met vijf verdedigers en drie middenvelders, die veel lopen. Het komt er dan op aan om een gaatje te vinden en dat is niet gelukt.”

Mata: “Ik moet Union feliciteren”

“Vandaag konden de twee ploegen winnen”, zo vond Club-verdediger Clinton Mata. “Het was een zeer fysieke wedstrijd, met twee ploegen die absoluut de overwinning wilden. Het eerste kwartier hadden we kunnen scoren, daarna ging het op en neer. Maar ik moet ze feliciteren. Union speelde zijn match. Het was aan ons, de thuisploeg, om oplossingen te vinden. Er zijn geen excuses, we moeten positief blijven na vandaag. Offensief én defensief was het zeer goed. We gaven minder ruimte weg dan tegen Standard. En voor het overige moeten we proberen alles te winnen en Union inhalen. Ze hebben bewezen dat ze kandidaat willen zijn voor de titel, maar de competitie is nog lang. Negen punten voorsprong is niet slecht maar hoeveel hadden wij vorig seizoen? Achttien punten. En Genk kwam nog tot op een punt in de play-offs. Wat wil dat dan zeggen?”