Eric Goens duikt opnieuw ‘Kantine’ in en nodigt daar niet enkel voetballers uit

Reportagemaker Eric Goens (52) keert vanavond terug met ‘Kantine’, zijn interviewreeks voor Play Sports. In het tweede seizoen komen niet enkel voetballers langs, maar ook praatgasten uit andere sporten.

Goens ontvangt koerscommentator Michel Wuyts en Quickstep-ploegleider Patrick Lefevere uit het wielrennen en ex-basketbalster Ann Wauters. Uit het voetbal schuiven onder meer profspelers Cyriel Dessers (Feyenoord) en Clinton Mata (Club Brugge) aan.

Antwerp-verdediger Richie De Laet bijt vandaag de spits af. Hij blikt terug op zijn carrière in Engeland, onder meer bij Manchester United, en op zijn jeugdzonden. Zo bracht De Laet als 13-jarige een nacht in de cel door nadat hij met een bestelwagen een ongeval had veroorzaakt.

Kantine is komende acht weken te zien op Play Sports Open.(dvg)