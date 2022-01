Union-spits Deniz Undav boos na topper tegen Club: “We hebben tegen twaalf gespeeld”

Geen goals in Club Brugge-Union dus ook niet voor topscorer Denis Undav: “Tegen Club Brugge winnen is moeilijk, zeker als ze hulp krijgen van de ref”, aldus de spits van Union.

“We verliezen hier twee punten”, zei Union-spits Deniz Undav na de match. “We hadden de beste kansen, moesten zeker gescoord hebben. We verdienden drie punten tegen een van de beste ploegen van de competitie. Maar we blijven er in geloven, we kunnen hier iets uniek neerzetten met dit team. Ze zeggen: als we een keer verliezen, dat we het dan moeilijker gaan krijgen. Maar dat zeggen ze al vanaf de eerste wedstrijd.”

Undav was ook niet mals voor de arbitrage. “Tegen Club Brugge winnen is moeilijk, zeker als ze hulp krijgen van de ref. Zij maken fouten en krijgen geen enkele kaart. Wij maken een foutje en krijgen meteen geel. We hebben tegen twaalf gespeeld vandaag, ik heb dat ook tegen de ref gezegd.”

Waarna hij gesust werd door spitsbroeder Dante Vanzeir. “De match is voorbij, Deniz.”

Over de match zelf zei Vanzeir: “ Ik heb een paar goede kansen gehad, jammer dat ik mis. Mignolet heeft ervaring natuurlijk. Maar ik ga niet treuren, ook de komende matchen zijn belangrijk. We gaan altijd uit van een goed blok en creëren kansen door er goed uit te komen. 0-0 is geen slecht resultaat, de kloof blijft gelijk.”

© BELGA

Mazzu: “Anderlecht is er al heel snel”

Felice Mazzu bleef ook na het mooie resultaat zijn kalme zelf. “Als je niet kan winnen, moet je vooral niet zorgen dat je verliest”, gooide de Union-trainer er maar meteen een wijsheid tegenaan. “Daarmee verwijs ik vooral naar de wedstrijd in de heenronde waarin we ook beter waren maar in de slotfase nog met 0-1 verloren. De spelers hebben er misschien niet aan gedacht maar wij op de bank wel. Het feit dat we nu niet verloren, betekent dat we op het vlak van maturiteit flink gegroeid zijn.”

Mazzu had ook wel gezien dat er als één ploeg moest winnen dat Union was geweest. “We hadden kunnen winnen want de verkiezing van Man van de Match zegt het helemaal: dat was Mignolet. Ach ja, we misten de kansen. Maar heb je gezien hoe mijn aanvallers hebben gewerkt? Altijd maar storen, Vormer en in de tweede helft ook Balanta het altijd maar lastig maken. Dat kost energie.”

Dat belooft met het oog op de derby van zondag tegen Anderlecht. Dat is minder dan 72 uur na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd van gisteren. Er was ooit een tijd dat er altijd minstens 72 uur tussen twee competitieduels moest zijn. Nu moet Union al 63 uur later aan de bak. “Wel wat vervelend, ja. Anderlecht is er al heel snel. We spelen als laatste van deze speeldag en op zondag moeten we weer als eerste in het veld. De spelers zijn moe, ja. Ze zijn dit ritme niet gewoon. Maar we hebben een goede medische staf. Het betreft ook een derby met opnieuw volk in het stadion. Ik ga die zoals altijd voorbereiden. Het feit dat Anderlecht tegen Cercle verloren heeft, zie ik niet als voor- of nadeel. Zondag zijn ze weer met elf (tegen Cercle na uitsluiting Hoedt al snel met tien, nvdr) en vergeet ook niet dat Cercle een heel goede ploeg is.” (lvdw)