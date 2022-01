De mind games met Sardella: jonge rechtsback kan zich niet doorzetten, maar Anderlecht wil hem niet meer verhuren

Killian Sardella (19) zit in een complexe situatie. Tegen Cercle moest de rechtsback Murillo nog eens vervangen, maar dat was geen succes. Het jeugdproduct stond dit seizoen drie keer in de basis bij Anderlecht en drie keer werd verloren. Dat kruipt in het hoofd. Zeker omdat Sardella eerst mocht uitgeleend worden en dan toch weer niet. De tiener zelf hoopt nog op een verhuur, maar paars-wit heeft hem nog even nodig. Ook tegen Union.

Jürgen Geril