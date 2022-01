Inter slaat zijn slag en neemt verdediger Robin Gosens over van Atalanta

Inter neemt de Duitse verdediger Robin Gosens over van Atalanta, reeksgenoot in de Italiaanse Serie A. Dat hebben beide clubs donderdag bevestigd.

Gosens, een linksachter die behalve over de Duitse ook over de Nederlandse nationaliteit beschikt, trekt in eerste instantie op huurbasis naar Inter. In het huurcontract van de dertienvoudige Duitse international is echter een verplichte aankoopoptie opgenomen. Hij zal uiteindelijk tot de zomer van 2026 tekenen in Milaan. Volgens Italiaanse media betaalt Inter 25 miljoen euro.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Atalanta nam Gosens in 2017 voor amper 1,17 miljoen euro over van het Nederlandse Heracles Almelo. Sindsdien ontpopte hij zich tot een van de beste spelers op zijn positie en dwong hij ook een basisplaats op bij Die Mannschaft. Inter is momenteel leider in de Serie A. Atalanta staat vierde.