Amerikaanse rechter annuleert veiling olie- en gasvelden in Golf van Mexico

Een Amerikaanse rechter heeft een veiling van meer dan 320.000 vierkante kilometer olie- en gasvelden in de Golf van Mexico geannuleerd. Volgens de federale rechter werd in de plannen van de regering van president Joe Biden onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor het klimaat.

De overheid gebruikte volgens de rechter verouderde datamodellen om de impact van de veiling op het milieu te analyseren. Er zal een nieuwe analyse moeten gebeuren.

De zaak was aangespannen door een coalitie van milieubewegingen. “We zijn tevreden dat de rechtbank de illegale verkoop van concessies door het ministerie van Binnenlandse Zaken ongeldig heeft verklaard”, reageerde Brettny Hardy, de advocate van Earthjustice, dat de coalitie vertegenwoordigt. “We kunnen gewoon niet blijven investeren in de industrie van fossiele brandstoffen ten nadele van de bevolking en de planeet, die steeds meer opwarmt.”

Biden probeerde in de eerste dagen van zijn presidentschap een einde te maken aan nieuwe olie- en gasvelden, schetst de Amerikaanse nieuwszender de context. Eind januari 2021 kondigde hij aan dat er geen nieuwe vergunningen meer zouden worden afgeleverd voor nieuwe boringen op federale gronden, in afwachting van een grootschalig onderzoek door de administratie. Dertien staten trokken echter naar de rechter, en die annuleerde de door Biden afgekondigde pauze, waarop de veiling in november toch plaatsvond.

Energiebedrijven als Shell, BP, Chevron en ExxonMobil boden samen 192 miljoen dollar (172 miljoen euro) voor de olie- en gasreserves, weet de Washington Post.