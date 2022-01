Krijgen uitlatingen Deniz Undav over scheidsrechter Visser nog een staartje? “Hij kan vervolgd worden”

Union-spits Deniz Undav gaf donderdagavond na de topper tegen Club Brugge niet het slimste interview. De Duitser was niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Lawrence Visser en nam geen blad voor de mond. Mogelijk krijgt hij daarvoor een boete of zelfs een schorsing van de voetbalbond en/of de Pro League.

“Tegen Club Brugge winnen is moeilijk, zeker als ze hulp krijgen van de ref”, zei Undav na de wedstrijd voor de camera’s van Eleven Sports. “We hebben tegen twaalf gespeeld vandaag, ik heb dat ook tegen de ref gezegd.” Ploegmaat Dante Vanzeir, die samen met Undav geïnterviewd werd, leek te beseffen dat hij moest tussenkomen. “De match is voorbij, Deniz”, suste zijn spitsbroeder.

Voor die uitspraken moet Undav een boete en misschien zelfs een schorsing vrezen. “Wij buigen ons over alles van commentaar in de media over scheidsrechters en zeker wanneer integriteit van scheidsrechters in twijfel wordt getrokken”, zegt Bondsprocureur Ebe Verhaegen. “Het is ook logisch dat we dat doen. Maar als we het effectief doen laten we dat uiteraard eerst aan de betrokkene weten.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand vervolgd wordt voor kritische uitspraken over de scheidsrechter. Zo gebeurde het ook met Laszlo Bölöni, de toenmalige coach van Antwerp, die in 2017 de integriteit van scheidsrechter Bram Van Driessche in twijfel trok.

Ook Pro League kan ingrijpen

Niet alleen de Belgische voetbalbond, ook de Pro League kan een straf uitdelen aan Undav. “Wat de Pro League doet, staat los van wat wij doen”, verklaart Bondsprocureur Verhaegen. “In theorie kan een club of een speler voor dezelfde inbreuk zowel door ons als door de Pro League gestraft worden. Wat wij ook kunnen doen is de club aanpakken. In het verleden hebben we dat al gedaan voor bepaalde uitspraken.”

“Standard heeft dat al eens aangevochten bij het BAS. Ze hadden van de voetbalbond een boete gekregen en voor dezelfde inbreuk een boete gekregen van de Pro League. Het BAS oordeelde toen dat dat wel kan, omdat de voetbalbond disciplinair optreedt en de Pro League meer waakt over de goede orde van de eigen organisatie”, besluit Verhaegen.