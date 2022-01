Canadezen lyrisch over Club-speler Tajon Buchanan, ongezien dolle vreugde na fenomenale goal van Jonathan David

Club Brugge-speler Tajon Buchanan stond 90 minuten tussen de lijnen bij de Canadezen en dwong na een knappe dribbel een owngoal af.

“Geen enkele internationale maakte zo’n straffe ontwikkeling door als Buchanan”, schrijven ze over de Atlantische Oceaan. “Denk hier eens aan: zijn allereerste cap ooit was er eentje bij de beloften in maart. Vier maanden later schitterde hij op de Gold Cup voor de A-ploeg en hij eindigde 2021 als een even belangrijke speler als Alphonso Davies. En zonder de Bayern-speler moest Buchanan een goeie prestatie afleveren, wat hij al na 10 minuten deed. Hij dartelde langs de flank, dribbelde een paar verdedigers en zorgde zo voor een owngoal.”

Buchanan werd tegen Honduras uitgespeeld als wingback op de rechterflank, terwijl hij normaal hoger speelt. “Maar net daardoor kon hij zijn runs van verder op het veld starten en zo het lage defensieve blok van de Hondurezen ontwijken. Buchanan kon de bal ook vaker opeisen en op snelheid komen, en daardoor de verdedigers in problemen brengen. Linksback Diego Rodriguez ging uiteindelijk wel wat hoger spelen om meer druk te zetten op Buchanan, maar daardoor maakte hij het zijn eigen verdediging een pak moeilijker.”

“De jongeling van Club Brugge was na de 25ste minuut geen grote factor meer, maar dat was ook niet langer nodig. Hij bleef defensief zijn werk doen en speelde zijn rol in de counters van Canada. Er kwamen alleen geen echte kansen meer uit voort”, klinkt het nog.”

David met pareltje

Jonathan David stal dan weer wel de show later in de match. De ex-sterspeler van AA Gent maakte het tweede doelpunt en deed dat op schitterende wijze. Meteen goed voor de eerste overwinning van Canada op het veld van Honduras in 37 jaar .

Canada moest het nochtans doen zonder die andere sterspeler, Alphonso Davies. Bij de 21-jarige flankspeler van Bayern werd onlangs een ontsteking aan de hartspier vastgesteld door toedoen van een coronabesmetting. Maar Davies volgde de match met een camera van DAZN op zijn gezicht en ging he-le-maal uit z’n dak bij de goal van David.

In de tussenstand telt Canada nu 19 punten. Dat is er eentje meer dan de VS, dat met 1-0 won van El Salvador. Mexico is derde met 17 punten, daarna volgt Panama met 14 punten. Zondag staat de clash tussen Canada en de VS op het programma. De eerste drie mogen rechtstreeks naar Qatar.