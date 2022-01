Jeugdproducten zijn exponent van fysiek ijzersterk Cercle Brugge: “En onze beste spelers worden op jonge leeftijd weggeplukt”

De remonte van Cercle Brugge is indrukwekkend. Met de hulp van Monaco, maar vooral ook met eigen opgeleide spelers klommen ze op van degradatiekandidaat naar uitdager voor de Europe Play-Offs. Op het veld van Anderlecht stonden er drie jeugdproducten in de basis, bij de stunt tegen Club Brugge zelfs vier. “Bij de medische testen van de A-kern zaten alle eigen opgeleide spelers in de beste groep”, zegt David Carpels, hoofd van de jeugdopleiding bij Cercle.