Hoe moet het nu verder met de 12-jarige jongen die donderdag vlak na schooltijd twee messteken gaf aan een wijkagent in Peer? Een 12-jarige bestraffen kan, zeggen experts, maar het is een erg moeilijke leeftijd. “We laten kinderen op die leeftijd niet roken, drinken, stemmen en seks hebben omdat we hen niet verantwoordelijk genoeg vinden. Zijn ze dat bij een misdrijf dan plots wel?”