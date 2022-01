Brussels burgemeester en Anderlecht-bestuurder Philippe Close blikt vooruit op derby: “Union kampioen zou pijn doen als Anderlecht-fan, maar goed zijn voor Brussel”

Doen alsof beide clubs hem even nauw aan het hart liggen, daar doet Philippe Close (50) niet aan mee. De Brusselse burgemeester is vurig supporter én bestuurslid van Anderlecht en duimt dus voor een klinkende zege zondag in de derby op bezoek bij Union. En toch gunt hij de huidige leider in de Jupiler Pro League het licht in de ogen. Al was het maar om derby’s te kunnen meemaken. “Op café gaat het bijna nergens anders meer over”, weet het PS-kopstuk. Een gesprek over Brusselse stadiondossiers, het weigeren van een zitje in de eretribune van paars-wit en een vriendschap met Walter Baseggio.