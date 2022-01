Piek vijfde coronagolf in zicht, zegt Van Gucht

De piek van de vijfde coronagolf is in zicht. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van Sciensano. Maandag werd wel een nieuw recordaantal besmettingen geregistreerd.

“De coronacijfers blijven nog steeds sterk stijgen, maar de groei lijkt vertraagd”, zei Sciensano-viroloog Steven Van Gucht vrijdag tijdens de wekelijkse coronapersconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Dat betekent dat we binnenkort de piek van de vijfde coronagolf zullen meemaken. Zowel de besmettingen, als de ziekenhuisopnames lijken minder snel toe te nemen, wat een voorbode van de piek kan zijn.”

Ondanks de aanhoudende stijging van de ziekenhuisopnames blijft de bezetting op de dienst intensieve zorg wel dalen. “Dat is nog steeds goed nieuws”, zei Van Gucht. “Maar mogelijk zal deze daling spoedig ook stilvallen. Met 357 Covid-patienten op intensieve zorg en 64 procent van de huisartsen die een hoge tot zere hoge werkdruk melden, blijft de belasting van het zorgsysteem hoog.”

De afgelopen week werden iets meer dan 52.000 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 63 procent op weekbasis. Deze week hebben we ook een recordaantal besmettingen vastgesteld. Op maandag waren er ruim 75.000 besmettingen. Op dinsdag en woensdag zullen er waarschijnlijk rond de 60.000 besmettingen worden vastgesteld, wat volgens Van Gucht vergelijkbaar is met vorige week.