Het is ongezien: een administratie die haar voogdijminister keihard aanvalt. OVAM doet het met Zuhal Demir (N-VA). OVAM-topvrouw Henny De Baets (64) beschuldigt haar minister in een brief aan de PFOS-onderzoekscommissie van leugens. Met Henny De Baets sol je niet. Dat weten ze in haar thuisstad Dendermonde ook.