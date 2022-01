Ook vrijdag zal de regering-De Croo er hoogstwaarschijnlijk niet in slagen het eens te worden over een verlaging van de energiefactuur. Een complex dossier, maar alle elementen liggen al een tijdje op tafel. En toch lukt het premier Alexander De Croo (Open VLD) niet om het compromis te smeden. Wat is er aan de hand? Een verhaal van blauw vuur, een natte dweil en groene twijfel.