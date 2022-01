Vitesse hoeft topschutter Loïs Openda geen drie maar twee wedstrijden te missen

Het Nederlandse Vitesse moet het twee in plaats van drie wedstrijden doen zonder topscorer Loïs Openda. De tuchtcommissie van de Nederlandse voetbalbond heeft de schorsing van de Belgische aanvaller met één duel ingekort. Vitesse mist Openda in de competitiewedstrijd tegen FC Twente (5 februari) en het duel met Ajax in de kwartfinales van het bekertoernooi (9 februari).