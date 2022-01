12-jarige die agent neerstak, verschijnt voor jeugdrechter voor ‘poging tot doodslag’

De 12-jarige die donderdag een wijkagent neerstak in Peer zal vrijdag voor de jeugdrechter voorgeleid worden. Momenteel hanteert men de kwalificatie ‘poging tot doodslag’. Ook zijn broer (17) zal voorgeleid worden. In zijn geval kijkt men naar ‘weerspannigheid in bende’.

Donderdagmiddag vlak na de schooltijd diende een 12-jarige jongen een wijkagent in het Limburgse Peer twee messteken in de rug toe. Dat terwijl zijn moeder en broer van 17 jaar in de buurt waren. De agent kwam ervan af met een klaplong. De jongen had het zakmes gekregen eerder op de dag van een 13-jarig meisje gekregen. Waarom zij het zakmes mee naar school had genomen, is niet duidelijk. Zij werd verhoord, maar mocht na het verhoor beschikken.

De twee broers en de moeder werden wel opgepakt en door de politie meegenomen. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek naar de omstandigheden van het steekincident in Peer loopt en dat onder leiding van het parket van Limburg.

Beide minderjarigen zullen in de loop van vrijdagnamiddag voorgeleid worden voor de jeugdrechter in Hasselt. Voorlopig hanteert men voor de 12-jarige de kwalificatie “poging tot doodslag”. Ten aanzien van de 17-jarige gaat het om “weerspannigheid in bende”.

“De jeugdrechter zal vervolgens oordelen over de gepaste maatregelen, onder meer rekening houdend met de ernst van de feiten, de persoonlijkheid van de minderjarigen en hun leefomstandigheden”, klinkt het.

De moeder werd donderdag eveneens gearresteerd en zit nog steeds bij de politie. Wat er met haar zal gebeuren is nog niet duidelijk.

