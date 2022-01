Zoon die morfinepleister op terminaal zieke vader kleefde, vrijgesproken van poging doodslag: “Hij hield juist zielsveel van zijn vader”

De correctionele rechtbank in Oudenaarde oordeelde dat de beklaagde W.B. niet de bedoeling had om zijn vader Engelbert (foto) te doden. — © hls

De 57-jarige W.B. uit Lessen had niet de bedoeling om zijn terminaal zieke vader te doden door een morfinepleister op zijn lichaam te kleven. Dat oordeelt de strafrechter in Oudenaarde, die de zoon heeft vrijgesproken op beschuldiging van poging doodslag.

Had W.B., afkomstig van Letterhoutem, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, maar intussen verhuisd naar Lessen, de intentie om zijn terminaal zieke vader Engelbert te doden door een morfinepleister op zijn lichaam te kleven? En maakte hij zich daardoor al dan niet schuldig aan een poging doodslag? Daarover moest de correctionele rechtbank in Oudenaarde zich buigen. Het openbaar ministerie was overtuigd van de schuld en vorderde een gevangenisstraf van drie jaar. De verdediging ging voor de vrijspraak.

De rechtbank oordeelde nu dat W.B. niet de bedoeling had om zijn vader te doden en sprak de man vrij. De vordering van de dochter van W.B., die zich burgerlijke partij had gesteld, werd afgewezen als ongegrond. “Uiteraard heel tevreden met de vrijspraak”, reageert Christophe Saveyn, advocaat van W.B. “Gerechtigheid is geschied. Het zou erg geweest zijn, mocht mijn cliënt de stempel van moordenaar hebben gekregen.”

Belastende verklaring

De feiten, die in de zomer van 2019 gebeurden, deden in Letterhoutem heel wat stof opwaaien. Op 19 juli belde W.B. toen naar de hulpdiensten omdat zijn terminaal zieke vader in een comateuze toestand was geraakt. Op het lichaam van de vader werden twee morfinepleisters aangetroffen. W.B., die agressief reageerde, werd door de politie meegenomen voor verhoor. Hij verklaarde dat hij zelf een morfinepleister op de arm van zijn vader had gekleefd, iets wat alleen maar door medisch geschoold personeel mag gebeuren. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis, een tweetal weken na de opname. De dochter van W.B., die zich tegen haar vader burgerlijke partij stelde, legde een belastende verklaring af. Ze deelde de politie mee dat haar vader zijn pa mishandelde en dat hij hem wou laten sterven. Ook de ex-partner van W.B. schetste een weinig fraai beeld van haar ex: “Het was kommer en kwel en hij heeft mij meermaals fysiek aangevallen.” In de buurt stond de beklaagde bekend als de ‘geweldenaar van Letterhoutem’.

“Helse pijn verlichten”

“Toen zijn vader lag te kermen van de pijn heeft mijn cliënt een morfinepleister aangebracht. Niet om hem te doden, maar om die helse pijn te verlichten”, argumenteerde Christophe Saveyn, advocaat van W.B. “Hij hield zielsveel van zijn vader en heeft jarenlang voor hem gezorgd. Dan beticht worden van moord. Je moet het maar meemaken. In die periode was zijn dochter trouwens in geen velden te speuren.”