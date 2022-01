Moskou wil dialoog, “geen oorlog”, zegt Russische minister Lavrov

“We hebben al decennia gekozen voor de weg van diplomatie”, aldus Lavrov in een interview op verschillende radio- en televisiezenders in Rusland. “We moeten met iedereen werken, dat is ons principe.”

Volgens hem zal er geen oorlog komen, als het van Rusland afhangt. “We willen geen oorlogen. Maar we zullen ook niet toelaten dat onze belangen op grove wijze worden geschonden, genegeerd”, zei Lavrov nog.

Sinds eind 2021 zijn minstens 100.000 Russische soldaten bijeengebracht aan de Oekraïense grens, schat het Westen. De Verenigde Staten en de NAVO vrezen dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen. Moskou ontkent invasieplannen te hebben, maar voelt zich bedreigd door de uitbreiding van de NAVO en de westerse steun aan Oekraïne.

Rusland wil een einde aan het uitbreidingsbeleid van de alliantie, geen Oekraïens lidmaatschap, en een terugkeer naar de westerse militaire ontplooiing aan de grenzen van 1997.

De VS en de NAVO verwierpen die eisen van Moskou, maar zeiden wel bereid te zijn tot onderhandelingen. Lavrov zei vrijdag dat hij sporen van rationaliteit had aangetroffen in het westerse antwoord op “zaken van secundair belang”.

“Vaderland verdedigen”

De Russische president Vladimir Poetin en de Franse president Emmanuel Macron zullen elkaar vrijdag spreken. De Franse president wil Poetin vragen te kiezen voor de-escalatie.

Poetins bondgenoot, de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zei vrijdag dan weer dat zijn land ten oorlog zou trekken, zou Rusland worden aangevallen. Loekasjenko beloofde “honderdduizenden” Russische soldaten te verwelkomen in geval van een conflict.

Loekasjenko sprak de Wit-Russische bevolking toe in een televisietoespraak. Hij verzekerde dat “er een oorlog zal zijn”, als zijn land of bondgenoot Rusland zou worden aangevallen.

“We zullen opstaan om ons land en vaderland te verdedigen”, aldus Loekasjenko. “Er zullen geen winnaars zijn in deze oorlog”, klonk het nog. “Iedereen zal alles verliezen.”

Volgens de Wit-Russische president bereikten de huidige spanningen een kritiek niveau. “Als er een agressie is tegen Wit-Rusland, zullen er honderdduizenden Russische soldaten zijn. Die, samen met honderdduizenden Wit-Russen, deze grond zullen beschermen.”